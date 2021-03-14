يكون آخر الحلول.. فتوى سابقة للشيخ الفوزان تجيز التخلص من الكلاب الضالة

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أعاد ناشطون نشر إجابة لعضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان في أحد دروسه، على سؤال يتعلّق بحكم قـتل الكلاب الضالة إذا شكّلت ضرراً للإنسان.

وسأل أحد الأشخاص عن جواز قتـل هذه الكلاب بمادة سامة أو رميها بالرصاص، حيث أفاد الشيخ الفوزان بأن ذلك يكون آخر الحلول بعد محاولة طردها من محيط المكان.

وكانت ضاحية الواشلة بالرياض شهدت وفاة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات أمام أعين والدتها، وذلك بعد مهاجمتها من قبل عدد من الكلاب الضالة. Source akhbaar24.argaam





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