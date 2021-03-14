«هدف» يوضح طريقة الاستفادة من برنامج العمل الحر في النقل الموجه

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، رحلة الباحثين عن عمل في الاستفادة من برنامج العمل الحر في النقل الموجه.

ونشر صندوق (هدف)، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، تغريدة جاء فيها: تعرف على رحلة الباحث عن عمل للاستفادة من برنامج العمل الحر في النقل الموجه الذي يستهدف السعوديين العاملين في خدمة توجيه المركبات والراغبين بالعمل في القطاع.

وأشار صندوق هدف إلى أن رحلة المسجلين في برنامج العمل الحر بالنقل الموجه تمر بعدة مراحل هي كالتالي:

- التسجيل في أحد تطبيقات التوصيل المعتمدة.

- الاعتماد في منصة وصل.

- إصدار وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر.

- التقديم على طلب الدعم.

- التحقق الشهري من استيفاء معايير الأداء.

- إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد.

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن خطوات التسجيل تتمثل في التالي:

- يجب التسجيل في إحدى تطبيقات توجيه المركبات المعتمدة في المبادرة.

- إكمال إجراءات إصدار وثيقة العمل الحر في النقل الموجه تحت نشاط قائد مركبة.

- التسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية وإكمال إجراءات التقديم.

- البدء بالعمل في التطبيقات حال إكمال الإجراءات.

وأشار صندوق هدف إلى أن شروط التسجيل للاستفادة من برنامج العمل الحر في النقل الموجه، تتمثل في:

- أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

- أن يكون سنه من 20 إلى 60 سنة.

- ألا يكون المتقدم على رأس العمل.

- ألا يكون طالبًا أو متقاعدًا.

- ألا يكون صاحب سجل تجاري.

- أن يكون غير مستفيد حالي من برامج دعم الصندوق.

- التسجيل في تطبيقات توجيه المركبات.

- إصدار وثيقة العمل الحر.

اقرأ أيضًا:

4 شروط للاستفادة من برنامج دعم نقل المرأة العاملة.. و«هدف» يوضح التحسينات

لمدة سنتين.. «هدف» يتحمل 30 لـ50% من أجر الموظفين في المهن المحاسبية