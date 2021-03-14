إجراءات سهلة ومختصرة.. 5 متطلبات لاستخراج ترخيص منشآت الإيواء السياحي

بينّت وزارة السياحة اشتراطات ومتطلبات استخراج ترخيص المنشآت السياحية لمنشآت الإيواء السياحي.

وكتبت وزارة السياحة في تغريدة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، إجراءات سهلة ومختصرة، يستطيع صاحب منشأة الإيواء السياحي الآن استخراج ترخيص منشآته في وقت قياسي عبر بوابة الترخيص.

وأشارت وزارة السياحة إلى أنه يمكن لأصحاب منشآت الإيواء السياحي، استخراج ترخيص منشآتهم من خلال بوابة الترخيص، من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

وأوضحت وزارة السياحة متطلبات واشتراطات استخراج ترخيص منشآت الإيواء السياحي، وتتمثل في التالي:

- استخراج سجل تجاري (باستثناء نشاط الإرشاد السياحي).

- استخراج رخصة البلدية (باستثناء نشاط الإرشاد السياحي).

- وجود حساب في خدمة النفاذ الموحد (أبشر).

- وجود عنوان وطني.

- الدخول للبوابة وتقديم الطلب.

وأشارت وزارة السياحة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه يتوجب على المستثمر دفع المقابل المالي حسب قرار المقابل المالي الصادر لكل نشاط.

وبينّت الوزارة أنه في حال قام المستثمر بدفع المقابل المالي فيتوجب على المستثمر تقديم طلب جديد في البوابة الجديدة ودفع الرسوم مرة أخرى ومن ثم يتم تقديم طلب استرجاع المقابل المالي الذي تم دفعه في البوابة القديمة لدى الإدارة المالية بالوزارة.

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