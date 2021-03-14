بالأسماء.. أمانة الطائف تدعو 190 مواطنًا لحضور قرعة الأراضي المخصصة لهم

دعت أمانة الطائف 190 مواطنًا ومواطنة ممن صدرت لهم أوامر منح سامية لحضور قرعة السحب الإلكتروني وتخصيص الأراضي لهم، وذلك ابتداءً من يوم الاحد 8 شعبان الجاري «دفعتين يومياً، دفعة الساعة 9 صباحاً ودفعة أخرى الساعة 10 صباحاً» ويستمر السحب الإلكتروني للمواطنين والمواطنات الى يوم الأربعاء من الأسبوع ذاته، وذلك بمنتزه الردف بقاعة البيئة والأنسان والدخول من البوابة رقم (1).

وأهاب أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بكافة الحاصلين على أوامر منح سامية سرعة تحديث بياناتهم واستكمالها على البوابة الإلكتروني للأمانة http://eservices.taifcity.gov.sa؛ حيث إنه لن يتم النظر في أي طلب غير مستكمل البيانات، كما طالب المواطنين والمواطنات الذين يريدون التأكد من بياناتهم مراجعة إدارة الأراضي والممتلكات «المنح».

وسيتم استقبال المواطنين والمواطنات للسحب الإلكتروني وفق الجداول المرفقة

بيان بأسماء المشمولين بالمنح السامية

المجموعة 1 من الساعة 9- 10 يوم الأحد

NAME NATIONAL

نوف احمد فهد عبدالعزيز **8098

غسان علي فيصل عبدالتواب **7837

محمد مسفر صالح مبارك **7206

نادية عبدالله عبدالملك الطائفي **5031

مؤيد فيصل حسين عبدالحميد **1284

ماجد طلال محمد عبدالرحمن **1867

مريم اسعد محمد عبدالكريم **7298

سارة عبدالله محمد عبدالعظيم **2797

احمد مرزوق سعيد عبدالتواب **6023

سارة سعد مطلق عبدالرزاق **3605

عبدالعزيز عبدالله عصام خالد **1199

شهد يوسف منصور عبدالاله **3705

شروق احمد عبدالرؤوف العبدالمجيد **9490

غدى عبدالله سعد عيسى **0078

وليد عبدالحميد حمزه مروان **4142

مصعب عصام سلطان عبدالواحد **1901

عبدالخالق بطاش بلقاسم الشمراني **1190

خالد عبدالله خضر البركي القرشي **8569

فايز يحي مبارك المالكي **3542

ثواب شبنان عايض السبيعي **6648

حمد سلطان حمد العتيبي **9577

المجموعة 2 من الساعة 10- 11 يوم الاحد

NAME NATIONAL

عبدالمحسن احمد منير عبدالله **5291

عامر عبدالمحسن عبدالرحمن عبدالرحيم **6463

فجر عبدالله عبدالرحمن سالم **5222

فيصل يوسف سلمان عبدالرحيم **7920

هتون عمر حسين عبدالماجد **4973

فواز محمد عبدالرزاق ناصر **1768

بتول عمر محمد عبدالالة **1446

سحر زياد عبدالمجيد احمد **7763

تسنيم عبدالعزيز سعد محمد **2953

عبير عبدالله عبدالمجيد محمد **3912

وجدان محمد عبدالرحمن عبدالله **5058

يزيد سعود أحمد عبدالالة **2108

مروج عبدالرحمن ناصر سلمان **0869

انس عبدالرحمن أحمد هادي **8190

نورة احمد ناصر عبدالعزيز **7918

بشاير بندر ياسر عبدالواحد **9669

وليد عبداللطيف عوض احمد **5874

لولو يزيد محمود عبدالجبار **7167

نائف ابراهيم فهد عبدالعزيز **0445

فاطمه عبدالله عبدالرحمن محمد **4358

المجموعة 3 من الساعة 9- 10 يوم الاثنين

NAME NATIONAL

هادية عبدالهادي عبدالصبور منصور **2685

سمر خالد عبدالعزيز صالح **2829

بدر فهد سعد عبدالرحمن **1864

هتون محمد احمد عبدالرحمن **7663

فيص عبدالله سعيد فهد **2869

رنيم عبدالشافي محمد عبدالله **4997

ود خالد منصور عبدالمحسن **0182

وعد ابراهيم عبدالله عبدالرحيم **9021

رزان منصور عبدالعزيز فهد **2750

غيداء خالد علي عبدالعزيز **4727

زياد ضيف الله ابراهيم عبدالرحمن **7740

حاتم عبدالمجيد إبدالعظيم صالح **8900

ماجد ناصر هاشم عبدالحليم **9622

فاتن عبدالستار عبدالغفور على **4569

مشاري أحمد سعد عبدالرحمن **7072

اميرة عبدالله إبراهيم شرف **9157

أسامة رياض إبراهيم عبدالعزيز **3268

منصور عبدالله عبدالمحسن خالد **4648

سناء منصور سعد عبداللطيف **1571

عهود بدر محمد منصور **1219

المجموعة 4 من الساعة 10- 11 يوم الاثنين

NAME

NATIONAL

يوسف هادي مرزوق عبدالحفيظ **3538

رويدا عبدالملك عبدالجبار أحمد **5737

روان خالد عمر عبدالوهاب **9674

سمير أحمد على عبدالله **1476

شهد عبدالله احمد خالد **1466

محمد عبدالعزيز عبدالرحمن الطائفي **4846

هيثم سامي حسين صالح **8931

سحر زياد عبدالمجيد احمد **7763

عهود عبدالله سعد ناصر **3972

هند فيصل أحمد عبدالعزيز **6933

هيفاء عادل إبراهيم أحمد **2573

وجدان حسين محمد عبدالمجيد **2936

تركي إبراهيم حسن عبدالعزيز **4969

فاطمة عبدالحميد عبدالبر عاى **6019

شيماء سعود محمد عبدالإله **6228

حنين أحمد إبراهيم عبدالستار **0236

ليال منصور عبدالكريم شاكر **4985

منى صالح إبراهيم عبدالتواب **3671

سارة عبدالرحمن عبدالله يحيى **5557

أحمد عبدالرحمن حسن إبراهيم **2152

هند عبدالعزيز راشد عبدالله **2608

منى يوسف عبدالخالق احمد **8338

إيمان محمد حسن عبدالمحسن **1558

الهنوف فيصل خالد عبدالرحمن **4342

نوره صالح سعد عبدالماجد **8396

رنيم عبدالشافي محمد عبدالله **4815

المجموعة 5 من الساعة 9- 10 يوم الثلاثاء

NAME NATIONAL

إبراهيم عبدالله علي العجلان **4743

علي سعيد عسير القرني **6128

سليمان مليح سالم البلوي **0843

عائض عوض عواض العتيبي **6027

علي عليان ظاهر الحربي **6364

مطلق خضر وخيضر النفيعي **2568

عبدالله سليمان محمد الشهري **6849

معيض سالم عوض الغفيري المالكي **3725

سليمان يحى عويمر الهذلي **0929

سفر نوار مسعود المرزوقي **5066

سفر ساير هليل القثامي **1963

صالح محمد معيض العمري **7230

خلف ردود خليف البريكي المعلوي **1865

ربيع علي احمد العمري **7732

عمر محمد طيب عواجي **6754

سعود نوار مسعود البقمي **8225

سعد علي عبدالله ال يوسف الأحمري **1644

أحمد عبدالله هزاع السهيمي **8788

محمد ناحي محمد البقمي **2655

سعيد عبدالله أحمد الزهراني **2275

حامد مسفر مرزوق البقمي **0115

حسني سالم حسان الذبياني **7849

مبارك هاجد مبارك البقمي **9149

عبدالله مفلح عبدالله الشمراني **4065

لفاء رباح عائض المطيري **6833

المجموعة 6من الساعة 10- 11 يوم الثلاثاء

NAME NATIONAL

صالح مصلح فرحان الحارثي **5451

ليلى صالح احمد الشمرانى **1614

أحمد سعيد احمد القحطاني **9342

ريم علي ظافر القحطاني **6636

إبراهيم عبدالله علي العجلان **4743

صالح عبدالرحمن صالح مسيند **0125

منيرة مدعث منير القحطاني **3044

حصة عبيد صويان الشمري **3374

حصة عبدالله مفرج السبيعي **5129

محمد إبراهيم أحمد آل حنيش الغامدي **7087

هيفاء صالح عوضة المشاييخ المالكي **2205

ذيب مريع مساعد المقاطي **4570

فهد سليمان موسى ليحي **7710

محمد سليم سليمان الحازمى **2541

حصه نايف دليم العتيبي **8932

سلطان بندر تركي الغيلان **5546

نوره علي عبدالله الشهراني **2416

لولوه محمد عمر العمر **0125

ملاك ناصر عبدالعزيز الدريهم **3496

نوف محمد علي البيطار **0696

المجموعة 7 من الساعة 9- 10 يوم الأربعاء

NAME NATIONAL

منيرة إبراهيم عبدالعزيز البصيلان **7106

محمد علي صالح القصيري الجهني **3808

محمد عيد عبدالله المقذلي العتيبي **6903

هبه سعود عبدالعزيز آل عمران **7772

منيرة علي سعيد شبلان **6381

يزيد علي حسين الهميلي الحارثي **1422

زين طالب مبارك طالب **0732

عيد أحمد راضي المشيطي العنزي **7833

مسفر مبروك مسفر العبيدي المالكي **3871

هند فرج عبدالله العبدالرحمن **9109

محمد أحمد مبارك السهيمي **1070

شريفة عبدالله ناصر العبيدي المالكي **4330

ابتسام عبدالله ناصر العبيدي المالكي **4042

سلطان سعيد غرم الله العبدلي المالكي **5328

محمد معتوق غرم الله العبدلي المالكي **5001

فهد سعيد غرم الله العبدلي المالكي **6637

صالحة أحمد علي المالكي **6595

عبدالله سعيد سالم الدوسري **1447

سلطان عبدالله سعيد الدوسري **4924

فواز محمد علي البيطار **3516

المجموعة 8 من الساعة 10- 11 يوم الأربعاء

NAME NATIONAL

مسفر غائب سالم البقمي **7950

خضراء عوض صالح الحارثي **0056

صفيه أحمد محمد الزهراني **7393

ماجد صالح سعد الرصيص **3079

ماجد عيد عبدالله المقذلي العتيبي **9671

أمل عيد عبدالله العتيبي **0429

بدرية عيد عبدالله العتيبي **7410

ريم عيد عبدالله العتيبي **6895

نجلاء عيد عبدالله المقذلي العتيبي **2954

ضحى راشد محمد الدوسري **1472

سعيد سعد محمد الرفاعي الغامدي **0726

محمد سعيد سعد الرفاعي الغامدي **6844

نايف سعد عبدالله المقذلي **5356

آلاء خالد ابراهيم ال عتيق **0822

وليد بديع خالد الجوفان **1887

الجوهره حسين سليمان سبعان **0576

هيا محمد عبدالرحمن الضعيان **2485

بدر عبدالله سعيد الدوسري **4908

سعيد عبدالله سعيد الدوسري **4916

سعد عبدالله ابراهيم البيطار **3821

محمد علي ابراهيم البيطار **2119