بالأسماء.. أمانة الطائف تدعو 190 مواطنًا لحضور قرعة الأراضي المخصصة لهم

الرياض - محمد عبدالله - طالبتهم بسرعة تحديث بياناتهم..
دعت أمانة الطائف 190 مواطنًا ومواطنة ممن صدرت لهم أوامر منح سامية لحضور قرعة السحب الإلكتروني وتخصيص الأراضي لهم، وذلك ابتداءً من يوم الاحد 8 شعبان الجاري «دفعتين يومياً، دفعة الساعة 9 صباحاً ودفعة أخرى الساعة 10 صباحاً» ويستمر السحب الإلكتروني للمواطنين والمواطنات الى يوم الأربعاء من الأسبوع ذاته، وذلك بمنتزه الردف بقاعة البيئة والأنسان والدخول من البوابة رقم (1).
وأهاب أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بكافة الحاصلين على أوامر منح سامية سرعة تحديث بياناتهم واستكمالها على البوابة الإلكتروني للأمانة http://eservices.taifcity.gov.sa؛ حيث إنه لن يتم النظر في أي طلب غير مستكمل البيانات، كما طالب المواطنين والمواطنات الذين يريدون التأكد من بياناتهم مراجعة إدارة الأراضي والممتلكات «المنح».
وسيتم استقبال المواطنين والمواطنات للسحب الإلكتروني وفق الجداول المرفقة
بيان بأسماء المشمولين بالمنح السامية
المجموعة 1 من الساعة 9- 10 يوم الأحد
NAME NATIONAL
نوف احمد فهد عبدالعزيز **8098
غسان علي فيصل عبدالتواب **7837
محمد مسفر صالح مبارك **7206
نادية عبدالله عبدالملك الطائفي **5031
مؤيد فيصل حسين عبدالحميد **1284
ماجد طلال محمد عبدالرحمن **1867
مريم اسعد محمد عبدالكريم **7298
سارة عبدالله محمد عبدالعظيم **2797
احمد مرزوق سعيد عبدالتواب **6023
سارة سعد مطلق عبدالرزاق **3605
عبدالعزيز عبدالله عصام خالد **1199
شهد يوسف منصور عبدالاله **3705
شروق احمد عبدالرؤوف العبدالمجيد **9490
غدى عبدالله سعد عيسى **0078
وليد عبدالحميد حمزه مروان **4142
مصعب عصام سلطان عبدالواحد **1901
عبدالخالق بطاش بلقاسم الشمراني **1190
خالد عبدالله خضر البركي القرشي **8569
فايز يحي مبارك المالكي **3542
ثواب شبنان عايض السبيعي **6648
حمد سلطان حمد العتيبي **9577
المجموعة 2 من الساعة 10- 11 يوم الاحد
NAME NATIONAL
عبدالمحسن احمد منير عبدالله **5291
عامر عبدالمحسن عبدالرحمن عبدالرحيم **6463
فجر عبدالله عبدالرحمن سالم **5222
فيصل يوسف سلمان عبدالرحيم **7920
هتون عمر حسين عبدالماجد **4973
فواز محمد عبدالرزاق ناصر **1768
بتول عمر محمد عبدالالة **1446
سحر زياد عبدالمجيد احمد **7763
تسنيم عبدالعزيز سعد محمد **2953
عبير عبدالله عبدالمجيد محمد **3912
وجدان محمد عبدالرحمن عبدالله **5058
يزيد سعود أحمد عبدالالة **2108
مروج عبدالرحمن ناصر سلمان **0869
انس عبدالرحمن أحمد هادي **8190
نورة احمد ناصر عبدالعزيز **7918
بشاير بندر ياسر عبدالواحد **9669
وليد عبداللطيف عوض احمد **5874
لولو يزيد محمود عبدالجبار **7167
نائف ابراهيم فهد عبدالعزيز **0445
فاطمه عبدالله عبدالرحمن محمد **4358
المجموعة 3 من الساعة 9- 10 يوم الاثنين
NAME NATIONAL
هادية عبدالهادي عبدالصبور منصور **2685
سمر خالد عبدالعزيز صالح **2829
بدر فهد سعد عبدالرحمن **1864
هتون محمد احمد عبدالرحمن **7663
فيص عبدالله سعيد فهد **2869
رنيم عبدالشافي محمد عبدالله **4997
ود خالد منصور عبدالمحسن **0182
وعد ابراهيم عبدالله عبدالرحيم **9021
رزان منصور عبدالعزيز فهد **2750
غيداء خالد علي عبدالعزيز **4727
زياد ضيف الله ابراهيم عبدالرحمن **7740
حاتم عبدالمجيد إبدالعظيم صالح **8900
ماجد ناصر هاشم عبدالحليم **9622
فاتن عبدالستار عبدالغفور على **4569
مشاري أحمد سعد عبدالرحمن **7072
اميرة عبدالله إبراهيم شرف **9157
أسامة رياض إبراهيم عبدالعزيز **3268
منصور عبدالله عبدالمحسن خالد **4648
سناء منصور سعد عبداللطيف **1571
عهود بدر محمد منصور **1219
المجموعة 4 من الساعة 10- 11 يوم الاثنين
NAME
NATIONAL
يوسف هادي مرزوق عبدالحفيظ **3538
رويدا عبدالملك عبدالجبار أحمد **5737
روان خالد عمر عبدالوهاب **9674
سمير أحمد على عبدالله **1476
شهد عبدالله احمد خالد **1466
محمد عبدالعزيز عبدالرحمن الطائفي **4846
هيثم سامي حسين صالح **8931
سحر زياد عبدالمجيد احمد **7763
عهود عبدالله سعد ناصر **3972
هند فيصل أحمد عبدالعزيز **6933
هيفاء عادل إبراهيم أحمد **2573
وجدان حسين محمد عبدالمجيد **2936
تركي إبراهيم حسن عبدالعزيز **4969
فاطمة عبدالحميد عبدالبر عاى **6019
شيماء سعود محمد عبدالإله **6228
حنين أحمد إبراهيم عبدالستار **0236
ليال منصور عبدالكريم شاكر **4985
منى صالح إبراهيم عبدالتواب **3671
سارة عبدالرحمن عبدالله يحيى **5557
أحمد عبدالرحمن حسن إبراهيم **2152
هند عبدالعزيز راشد عبدالله **2608
منى يوسف عبدالخالق احمد **8338
إيمان محمد حسن عبدالمحسن **1558
الهنوف فيصل خالد عبدالرحمن **4342
نوره صالح سعد عبدالماجد **8396
رنيم عبدالشافي محمد عبدالله **4815
المجموعة 5 من الساعة 9- 10 يوم الثلاثاء
NAME NATIONAL
إبراهيم عبدالله علي العجلان **4743
علي سعيد عسير القرني **6128
سليمان مليح سالم البلوي **0843
عائض عوض عواض العتيبي **6027
علي عليان ظاهر الحربي **6364
مطلق خضر وخيضر النفيعي **2568
عبدالله سليمان محمد الشهري **6849
معيض سالم عوض الغفيري المالكي **3725
سليمان يحى عويمر الهذلي **0929
سفر نوار مسعود المرزوقي **5066
سفر ساير هليل القثامي **1963
صالح محمد معيض العمري **7230
خلف ردود خليف البريكي المعلوي **1865
ربيع علي احمد العمري **7732
عمر محمد طيب عواجي **6754
سعود نوار مسعود البقمي **8225
سعد علي عبدالله ال يوسف الأحمري **1644
أحمد عبدالله هزاع السهيمي **8788
محمد ناحي محمد البقمي **2655
سعيد عبدالله أحمد الزهراني **2275
حامد مسفر مرزوق البقمي **0115
حسني سالم حسان الذبياني **7849
مبارك هاجد مبارك البقمي **9149
عبدالله مفلح عبدالله الشمراني **4065
لفاء رباح عائض المطيري **6833
المجموعة 6من الساعة 10- 11 يوم الثلاثاء
NAME NATIONAL
صالح مصلح فرحان الحارثي **5451
ليلى صالح احمد الشمرانى **1614
أحمد سعيد احمد القحطاني **9342
ريم علي ظافر القحطاني **6636
إبراهيم عبدالله علي العجلان **4743
صالح عبدالرحمن صالح مسيند **0125
منيرة مدعث منير القحطاني **3044
حصة عبيد صويان الشمري **3374
حصة عبدالله مفرج السبيعي **5129
محمد إبراهيم أحمد آل حنيش الغامدي **7087
هيفاء صالح عوضة المشاييخ المالكي **2205
ذيب مريع مساعد المقاطي **4570
فهد سليمان موسى ليحي **7710
محمد سليم سليمان الحازمى **2541
حصه نايف دليم العتيبي **8932
سلطان بندر تركي الغيلان **5546
نوره علي عبدالله الشهراني **2416
لولوه محمد عمر العمر **0125
ملاك ناصر عبدالعزيز الدريهم **3496
نوف محمد علي البيطار **0696
المجموعة 7 من الساعة 9- 10 يوم الأربعاء
NAME NATIONAL
منيرة إبراهيم عبدالعزيز البصيلان **7106
محمد علي صالح القصيري الجهني **3808
محمد عيد عبدالله المقذلي العتيبي **6903
هبه سعود عبدالعزيز آل عمران **7772
منيرة علي سعيد شبلان **6381
يزيد علي حسين الهميلي الحارثي **1422
زين طالب مبارك طالب **0732
عيد أحمد راضي المشيطي العنزي **7833
مسفر مبروك مسفر العبيدي المالكي **3871
هند فرج عبدالله العبدالرحمن **9109
محمد أحمد مبارك السهيمي **1070
شريفة عبدالله ناصر العبيدي المالكي **4330
ابتسام عبدالله ناصر العبيدي المالكي **4042
سلطان سعيد غرم الله العبدلي المالكي **5328
محمد معتوق غرم الله العبدلي المالكي **5001
فهد سعيد غرم الله العبدلي المالكي **6637
صالحة أحمد علي المالكي **6595
عبدالله سعيد سالم الدوسري **1447
سلطان عبدالله سعيد الدوسري **4924
فواز محمد علي البيطار **3516
المجموعة 8 من الساعة 10- 11 يوم الأربعاء
NAME NATIONAL
مسفر غائب سالم البقمي **7950
خضراء عوض صالح الحارثي **0056
صفيه أحمد محمد الزهراني **7393
ماجد صالح سعد الرصيص **3079
ماجد عيد عبدالله المقذلي العتيبي **9671
أمل عيد عبدالله العتيبي **0429
بدرية عيد عبدالله العتيبي **7410
ريم عيد عبدالله العتيبي **6895
نجلاء عيد عبدالله المقذلي العتيبي **2954
ضحى راشد محمد الدوسري **1472
سعيد سعد محمد الرفاعي الغامدي **0726
محمد سعيد سعد الرفاعي الغامدي **6844
نايف سعد عبدالله المقذلي **5356
آلاء خالد ابراهيم ال عتيق **0822
وليد بديع خالد الجوفان **1887
الجوهره حسين سليمان سبعان **0576
هيا محمد عبدالرحمن الضعيان **2485
بدر عبدالله سعيد الدوسري **4908
سعيد عبدالله سعيد الدوسري **4916
سعد عبدالله ابراهيم البيطار **3821
محمد علي ابراهيم البيطار **2119