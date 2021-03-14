تحويل الحركة المرورية من طريق الحرمين إلى الحمدانية.. وإمارة مكة تعلن البدائل

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، تحويل الحركة المرورية المتجهة من طريق الحرمين إلى حي الحمدانية لمدة شهرين.

وفي بيان لها، ذكرت الأمانة، أن تحويل الحركة المرورية، يبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة 6 شعبان 1442هـ، لاستكمال أعمال تقاطعات مدينة الملك عبدالله الرياضية وربطها بالحمدانية.

وأفادت الأمانة بأنه يمكن استخدام الجسر القادم على قناة تصريف مياه الأمطار والسيول للمتجه إلى حي الحمدانية.

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