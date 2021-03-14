نجل الفنان إبراهيم الحربي ينفي تدهور حالة والده: بصحة جيدة

نفى نجل الفنان إبراهيم الحربي، ما أثير من أنباء حول نقل والده إلى العناية المركزة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، في مستشفى جابر بالكويت.

وقال يوسف الحربي، نجل الفنان إبراهيم الحربي، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: والدي بصحة جيدة ويتلقى العلاج بمستشفى جابر».

وتابع: عار عن الصحة ما يتردد عن دخوله العناية المركزة نسأل الله الشفاء له ولجميع المرضى.

وإبراهيم الحربي هو ممثل ومنتج سعودي، لُقّب بـ(دونجوان الشاشة الخليجية)، وتميز بأدواره البطولية في الدراما الخليجية، ومن أهم أعماله: (الإمبراطورة، ملفات المحاكم، قناص خياط، غدر الزمان، مال وأحلام، رصاصة الرحمة، وهج الشموع، غريب الدار، بين الماضي والحب، لن أطلب الطلاق، تحالف الصبار، مشهد من الزمن الجميل، كلام أصفر، أمي دلال والعيال، مساحات خالية، سبع أبواب، جنة هلي، والدي العزيز، ورود ملونة، نجد، غرس الود)، وغيرها من الأعمال الدرامية.