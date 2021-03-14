«الزكاة والدخل»: 5 التزامات على من تتجاوز مبيعاته السنوية 375 ألف ريال

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، التزامات صاحب المتجر الإلكتروني الذي تتعدى مبيعاته 375 ألف ريال سنويًا.

وعبر حسابها على تويتر بثت الهيئة فيديو، قالت فيه: إذا وصلت الإيرادات السنوية لـ375 ألف ريال يكون هناك التزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، بعدها يكون صاحب المتجر ملزمًا بوضع شهادة التسجيل في مكان بارز، كما يجب الاحتفاظ بالفواتير الضريبية وجميع المستندات.

وأضافت الهيئة: من أهم الالتزامات أيضًا رفع الإقرارات الضريبية، وسداد كامل المستحقات في المواعيد المقررة.

#بالمختصر

ما هي التزامات صاحب المتجر الإلكتروني الذي تتعدى مبيعاته 375 ألف ريال سنوياً؟#ساعة_توعية pic.twitter.com/DZnknfrI0e — الهيئة العامة للزكاة والدخل (@gazt_ksa) March 14, 2021

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