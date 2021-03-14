«الصحة»: 2.1 مليون شخص في المملكة تلقوا لقاح كورونا

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا وصلوا إلى 2122673 شخصًا في مراكز اللقاح بمختلف مناطق المملكة التي تجاوز عددها 500 مركز.

وشدد متحدث الصحة، اليوم الأحد، على الجميع بضرورة المسارعة والمبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي وأن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

وأكد أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة؛ حيث أجرت مراكز تأكد 7912544 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ2097533 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ29418997 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (14314737) فحصًا مخبريًّا دقيقًا.