تعليم عسير يحصد 3 جوائز في الأولمبياد الوطني للإبداع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

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حصدت إدارة تعليم عسير 3 جوائز ضمن الأولمبياد الوطني للإبداع في عدد من التخصصات، حيث حصد شطر البنات جائزتين، فيما حصد شطر البنين جائزة واحدة.

تفاصيل جوائز تعليم عسير:

فقد حصل الطالب فهد بن خالد الشهري من ثانوية الفيصل بخميس مشيط على جائزة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع” في مجال الأحياء الدقيقة، فيما حققت الطالبتان رغد محمد عسيري وندى عبدالرحمن الهاجري من الثانوية الثالثة للبنات بأبها المركز الخامس على مستوى المملكة في معرض إبداع للعلوم والهندسة في مجالي الروبوتات والأجهزة الذكية، والهندسة البيئية.

جهود شركاء النجاح

من جانبه هنأ مدير عام التعليم في المنطقة، سعد الجوني، الطالب والطالبتين لقاء تحقيق هذه الجوائز، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدارس، وإدارتي الموهوبين والموهوبات، لافتًا إلى أن هذه الإنجازات تضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.



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