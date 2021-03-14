رابط منصه مدرستي الجديد .. تسجيل دخول المنصة التعليمية Madrasati

يبحث الطلبة في المملكة العربية السعودية باستمرار عن رابط منصة مدرستي وكل الاخبار المتعلقة بمنصة مدرستي، خاصة بعد ان اعلنت وزارة التعليم السعودية عن استكمال الفصل الدراسي الثاني بنظام التعليم عن بعد، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على رابط منصة مدرستي وكيفية الدخول اليها.

رابط منصة مدرستي الجديد :

حرصا من وزارة التعليم السعودية على سلامة الطلبة والطالبات وفي ظل الظروف الصحية التي تمر بها جميع البلاد من مواجهة فيروس كورونا المساجد فقد اعلنت الوزارة عن استكمال الدراسة الفصل الدراسي الثاني على نظام التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي لكل المراحل التعليمية التعليم العام والجامعي والتدريب الفني.

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ويمكنك عزيزي الطالب الدخول الى منصة مدرستي التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي :

الدخول الى ليتم منصة مدرستي والذي تم توضيحه من قبل وتسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم او البريد الالكتروني وكلمة المرور او عمل حساب جديد على منصة مدرستي وذلك من خلال الخطوات التالية : الدخول الى منصة توكلنا حتى نحصل على بيانات منصة مدرستي. تنشيط الحساب الشخصيه من خلال ميكرسوفت وبهذا تكون قد سجلت في منصة مدرستي.

ومن الجدير بالذكر ان منصة مدرستي هي المنصة المعترف بها من قبل وزارة التعليم السعودية والتي تقوم الوزارة بتنزيل الواجبات والمناهج التعليمية عليها واصبحت في الفارة الحالية من اهم منصات الدخول.