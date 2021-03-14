شكرا لقرائتكم خبر عن حائل: طرح ملف استثمارات المنطقة للقطاع الخاص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ناقشت غرفة حائل مع أمانة منطقة حائل أبرز الموضوعات التي تخدم قطاع الاستثمار بالمنطقة وإمكانية تسهيل عدد من المعوقات التي تعترض المستثمر، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر غرفة حائل، بحضور أمين المنطقة إبراهيم بن سعيد أبو راس، ووكيل الأمين لشؤون الاستثمار محمد اللحيدان، ورئيس غرفة حائل عبدالعزيز الزقدي، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من المختصين في إدارة الاستثمارات في أمانة حائل.

وأشاد رئيس ⁧‫غرفة حائل⁩ عبدالعزيز الزقدي بنتائج الاجتماع التي وصفها بالإيجابية، مضيفا أنه طُرحت على طاولة الاجتماع العديد من الملفات التي تهم القطاع الصناعي والتجاري بالمنطقة، مثنياً على التعاون الذي لمسه من أمين ⁧‫المنطقة والشفافية والوضوح التي صاحبت الاجتماع، مقدماً شكره وتقديره لأمين حائل ولمنسوبي الأمانة لما يقدمونه من خدمات للمستثمر ورجال الأعمال بالمنطقة.