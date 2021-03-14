شكرا لقرائتكم خبر عن «نزاهة»: إيقاف 241 مواطناً ومقيماً في 5 وزارات بتهم فساد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» عن التحقيق مع 757 متهماً في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف 241 مواطناً ومقيماً.

وأوضحت الهيئة أن من الموقوفين موظفين من وزارات: الداخلية، الصحة، الشئون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،الهيئة العامة للجمارك، والبريد السعودي.

وأكدت الهيئة أن الموقوفين تورطوا بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء. وشددت على مواصلة حماية المال العام والحفاظ عليه.