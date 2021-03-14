السعودية | اتفاقية تعاون بين صحيفة وجوال “المناطق” و”جمعية نجاح الاسرة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض

وقعت صحيفة وجوال “المناطق” اتفاقية تعاون مع جمعية نجاح الاسرة بهدف تقديم استشارات وبرامج توعوية تهدف إلى بناء اسرة مستقرة وناجحة، وذلك انطلاقا من دور الخليج 365 من تقديم خدمات إعلامية متميزة ودعم للجميعات الوطنية التي تقدم خدمات و برامج في خدمة الأسرة والمجتمع بالمملكة .

وقع الاتفاقالاستاذ/ محمد بن ماجد الدويش رئيس مجلس ادارة الصحيفة و الاستاذة العنود الشيباني المدير التنفيذي للجمعية و .

واتفق الطرفان على قيام صحيفة وجوال المناطق بدعم وإبراز جهود الجمعية إعلامياً

من الجدير بالذكر أن جمعية نجاح الأسرة تأسست كجمعية أسرية تقدم خدماتها لدعم الاستقرار النفسي والاسري وتقليل نسبة الطلاق ، اضافة الى تعزيز دور المرأة بالمجتمع، ومقرها الرئيسي الرياض .



يذكر أن الأميرأحمد بن بندر السديري هو الرئيس الفخري للجمعية و كذلك معالي الشيخ د. عبدالله المطلق المستشار في الديوان الملكي ، عضو هيئة كبار العلماء عضوا فخريا بها .



رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالعزيز بن سعد الدواس و الشيخ المطلق

