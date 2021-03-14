حالة الطقس غدًا.. استمرار الرياح المثيرة للغبار وتدنّي الرؤية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية- بمشيئة الله تعالى- استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، غدًا، بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل) مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

توقعات الطقس على البحر الأحمر:

وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس غدًا، أن الرياح المتوقعة على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15- 35كم/ ساعة، وستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 48كم/ ساعة.

أما ارتفاع الموج فستصل من متر إلى مترين، وتصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وسيكون الموج متوسط إلى مائج على الجزء الجنوبي.

الطقس على الخليج العربي:

وأضاف التقرير أن الرياح على الخليج العربي ستكون شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وسيصل ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وسيكون الموج متوسط على البحر.

درجات الحرارة المتوقعة :

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 40 22

المدينة 36 20

الرياض 34 15

جدة 33 22

الدمام 26 14

أبها 26 15

تبوك 33 14

بريدة 33 17

حائل 31 13

الباحة 28 16

عرعر 28 11

سكاكا 30 12

جازان 32 27

نجران 32 16

شرورة 34 17

طريف 27 10

الطائف 31 16

القنفذة 34 25

ينبع 33 21

العلا 34 18

الأحساء 30 11

بيشة 34 16

الوجه 29 20

رفحا 29 11

القريات 29 11

شارك الخبر