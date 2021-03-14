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مستشفى قوى الأمن بالرياض يخصص مقرين لتلقي لقاح كورونا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

مستشفى قوى الأمن بالرياض يخصص مقرين لتلقي لقاح كورونا

من منسوبي ومنسوبات القطاعات الأمنية وذويهم
مستشفى قوى الأمن بالرياض يخصص مقرين لتلقي لقاح كورونا

متابعات الخليج 365 - واس


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خصص مستشفى قوى الأمن بالرياض مقرّين لعموم الراغبين في الحصول على لقاح كورونا من منسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية وذويهم، بالإضافة إلى الجميع من مواطنين ومقيمين، في إطار تنفيذ الخدمات الطبية بوزارة الداخلية خطة شاملة لافتتاح عدد من المراكز الإضافية ضمن حملة “الوقاية أمان”.

مراكز تلقي لقاح كورونا

وجرى تحديد المركز الأول في مبنى طب الأسرة والمجتمع بالمستشفى، والثاني في عيادات طب الأسرة والمجتمع “غرب الرياض”، لتقديم اللقاحات مع مراعاة جميع المتطلبات الصحية الواجب تنفيذها، من توفير مناطق الاستقبال والفرز البصري والتسجيل، وغرف خاصة تقدم اللقاحات من خلالها من قبل الكوادر الصحية بالمستشفى، فضلًا عن وجود مناطق انتظار بعد التطعيم للاطمئنان على صحتهم قبل المغادرة بسلام بإذن الله.

حجز موعد عبر تطبيق صحتي

ودعت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية جميع الراغبين في الاستفادة من حملتها “الوقاية أمان” والراغبين في حجز موعد لأخذ لقاح فيروس كورونا، الدخول عبر تطبيق صحتي وحجز موعد في أحد المراكز التابعة للخدمات الطبية المضافة في التطبيق، والمساهمة بشكل فعّال في حماية ووقاية المجتمع من خطر جائحة فيروس كورونا، بما يسهم في العودة للحياة الطبيعية بإذن الله.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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