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السجن 28 عاما ومصادرة 685 مليون ريال لتنظيم عصابي

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- بواسطة أيمن الوشواش - صدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة على مواطن ومواطنة وعدد من الوافدين بالسجن لمدد تبلغ 28 عاما وتغريمهم مبلغ 13 مليون ريال، ومصادرة الأموال المحولة للخارج التي تجاوزت 685 مليون ريال، وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء عقوباتهم.

وأوضح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق في قضية مواطن ومواطنة قاما بفتح سجلات تجارية وحسابات بنكية وتسليمها لعدد من الوافدين مقابل أجر شهري، وتمكينهم من الاستثمار في الكيان التجاري العائد إليهما، واستغلال حسابهما البنكي وإيداع مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج.

وتعمل دائرة التعاون الدولي بالنيابة على إعداد إنابة لاسترداد الأموال بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

وأكد المصدر أن صدور هذه الأحكام يأتي تتويجا للتنسيق والتكامل مع الجهات المختصة التي باشرت هذه القضية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن النيابة العامة عازمة على المضي قدما في مكافحة الجرائم المنظمة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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