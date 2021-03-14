شكرا لقرائتكم خبر السجن 28 عاما ومصادرة 685 مليون ريال لتنظيم عصابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة على مواطن ومواطنة وعدد من الوافدين بالسجن لمدد تبلغ 28 عاما وتغريمهم مبلغ 13 مليون ريال، ومصادرة الأموال المحولة للخارج التي تجاوزت 685 مليون ريال، وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء عقوباتهم.

وأوضح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق في قضية مواطن ومواطنة قاما بفتح سجلات تجارية وحسابات بنكية وتسليمها لعدد من الوافدين مقابل أجر شهري، وتمكينهم من الاستثمار في الكيان التجاري العائد إليهما، واستغلال حسابهما البنكي وإيداع مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج.

وتعمل دائرة التعاون الدولي بالنيابة على إعداد إنابة لاسترداد الأموال بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

وأكد المصدر أن صدور هذه الأحكام يأتي تتويجا للتنسيق والتكامل مع الجهات المختصة التي باشرت هذه القضية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن النيابة العامة عازمة على المضي قدما في مكافحة الجرائم المنظمة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.