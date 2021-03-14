شكرا لقرائتكم خبر السجن 28 عاما ومصادرة 685 مليون ريال لتنظيم عصابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق في قضية مواطن ومواطنة قاما بفتح سجلات تجارية وحسابات بنكية وتسليمها لعدد من الوافدين مقابل أجر شهري، وتمكينهم من الاستثمار في الكيان التجاري العائد إليهما، واستغلال حسابهما البنكي وإيداع مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج.
وتعمل دائرة التعاون الدولي بالنيابة على إعداد إنابة لاسترداد الأموال بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
وأكد المصدر أن صدور هذه الأحكام يأتي تتويجا للتنسيق والتكامل مع الجهات المختصة التي باشرت هذه القضية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن النيابة العامة عازمة على المضي قدما في مكافحة الجرائم المنظمة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر السجن 28 عاما ومصادرة 685 مليون ريال لتنظيم عصابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.