السعودية | "رشوة واستغلال نفوذ".. تهم فساد تطال 241 شخصاً بالسعودية

شكرا لقرائتكم "رشوة واستغلال نفوذ".. تهم فساد تطال 241 شخصاً بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة) 241 مواطنا ومقيما، منهم موظفون في وزارات "الداخلية - الصحة - الشؤون البلدية والقروية والإسكان - التعليم - الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"، والهيئة العامة للجمارك ومؤسسة البريد السعودي، وذلك لتورطهم في تهم تضمنت الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر"، أنه جار استكمال الإجراءات النظامية في حقهم، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء، مبينة أنها باشرت من خلال 263 جولة رقابية، خلال رجب الماضي، التحقيق مع 757 متهما في قضايا جنائية وإدارية، وخلصت نتائج التحقيقات إلى إيقاف الـ241 مواطنا ومقيما السابق ذكرهم.

كما دعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجميع إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري، لحماية المال العام والحفاظ عليه، وذلك من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: الهاتف المجاني: 980، الموقع الإلكتروني: www.nazaha.gov.sa، البريد الإلكتروني [email protected]، الفاكس: 0114420057.