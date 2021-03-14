«الصحة»: على المخالطين قضاء فترة الحجر قبل الحصول على لقاح كورونا

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ضرورة قضاء المخالط لأحد المصابين بكورونا فترة الحجر ومن ثم أخذ اللقاح.

أشار، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إلى أن اللقاحات آمنة وفعالة لمرضى تكسر الدم المنجلي والمصابين بأمراض الدم الوراثية مشددًا على أنها سلاح للوقاية والأمان.

وأكد أن المصابين بالحساسية يمكنهم أخذ اللقاح إلا من كان يعاني من الحساسية المفرطة من اللقاح نفسه فقط.

وأعلن العبدالعالي تسجيل 348 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID -19 ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (382407) حالات، من بينها (3137) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (555) حالة حرجة.

فيما بلغ عدد المتعافين ولله الحمد إلى (372703) حالات بإضافة (247) حالة تعافٍ جديدة, كما بلغ عدد الوفيات (6567) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة.