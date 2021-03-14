«التعليم» تحدد خطوات الاستفادة من خدمة التحقق من المؤهلات الجامعية

كشفت وزارة التعليم، عن طريقة وآلية الاستفادة من خدمة التحقق من المؤهلات الجامعية (مؤهل)، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تتيح إمكانية التحقق من المؤهلات الجامعية من الجامعات السعودية بطريقة سهلة وسريعة.

وأكدت التعليم، عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو خمسة أيام عمل.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يوجد شروط للتسجيل الأفراد في خمة التحقق التحقق من المؤهلات الجامعية (مؤهل)، موضحة الضوابط والاشترطات والمتطلبات الضرورية واللازمة للتسجيل كجهة للاستفادة من الخدومة وتتمثل هذه الشروط في التالي:

- خطاب تفويض ممثل الجهة.

- صورة هوية لممثل الجهة.

- سجل تجاري (للقطاع الخاص فقط)

وبينّت وزارة التعليم، آلية وإجراءات التقديم للاستفادة من خدمة التحقق من المؤهلات الجامعية (مؤهل)، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة جامعة من خلال الرابط التالي

- اختر "خدمة مؤهل" الموجودة ضمن الخدمات أسفل الصفحة

- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور

- يمكنك الآن الاستفادة من الخدمة.

خطوات عرض المؤهلات:

- بعد الدخول على الخدمة اختر (مؤهلاتي) من القائمة الفرعية

- ستظهر لك نافذة تحتوي على مؤهلاتك

- في حال لم يتم عرض المؤهلات العلمية الخاصة بك يرجى اتباع التالي:

- تعبئة نموذج طلب إتاحة البيانات (المؤهلات)

- تقديم النموذج للمؤسسة التعليمية المعنية من خلال خدمة تواصل على الرابط التالي:

خطوات تسجيل جهة:

- بعد الدخول على الخدمة اختر (تسجيل جهة) من القائمة الفرعية

- إكمال البيانات المطلوبة

- إرفاق المستندات المطلوبة

- بعد تعبئة البيانات وإرفاق الملفات قم بالنقر على ايقونة (إرسال)

- تم إرسال الطلب وبانتظار الموافقة عليه من الوزارة

التحقق من المؤهلات الجامعية (مؤهل):

- بعد الدخول على الخدمة اختر (خدمة مؤهل) من القائمة الفرعية

- فم بإدخال رقم الهوية لمن ترغب التحقق من مؤهلاته ثم قم بالنقر على أيقونة (استعلام).

وكشفت الوزارة، عن أنه في حالة تعثر المستفيد أو عدم تمكنه من الاستمتاع بالخدمة إلكترونيًّا يمكنه الحصول عليها من خلال القنوات البديلة، وذلك من خلال الاتصال على مركز رعاية المستفيدين 19996 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو التواصل مع مركز رعاية المستفيدين تواصل، ويمكن الوصول له بشكل مباشر، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي «من هنا».

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه بعد التقدم بطلب الخدمة سيصل رقم الطلب بالاضافة إلى رابط لآلية متابعة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال ويمكن لمقدم الطلب متابعة حالة الطلب باستخدام هذا الرقم.

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