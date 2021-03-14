5 مدن تتصدر خريطة التعافي من كورونا في «المملكة» خلال 24 ساعة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 82 حالة تعاف؛ تلتها جدة بـ20 حالة، ثم مكة المكرمة 19 حالة، وطريف 14، والهفوف 13حالة.

وسجلت الدمام 7 حالات تعافي، وكل من «عرعر وحائل والخفجي» 5 حالات لكل منها، ثم «سكاكا ونجران ومليجة وخيبر والمبرز» 4 حالات لكل منها، ثم «الخبر والجبيل والقطيف» 3 حالات تعاف، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت في المرتبة التالية، كل من «الظهران وبقيق والقريات والغاط وضرما ورفحاء ومركز حدود الحديثة ووادي الدواسر» بواقع حالتي تعاف لكل مها.

وفي المرتبة الأخيرة جاءت كل من «بطحاء ورفائع الجمش والدرب وتبوك وبريدة والمدينة المنورة والطائف وجازان والمجمعة والدم والدوادمي والزلفى والحائط والغزالة وقصيباء والقوز وحوطة بني تميم وشرورة والقفنذة والعقيق والليث وطبرجل ودومة الجندل وحفر الباطن والنعيرية والدرعية والحجرة والخرج وأضم والصفيري وقرية العليا وثيلان» بواقع حالة تعاف واحدة في كل منها.

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