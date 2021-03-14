هل مبادرة «العلاقة التعاقدية» تشمل غير المتعاقدين أو المنتهية عقودهم؟

أكدت وزارة الموارد البشرية، اليوم الأحد، أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ستنعكس إيجابًا على زيادة مرونة وتنافسية سوق العمل السعودي، وسترفع الإنتاجية.

وخلال مداخلة مع الإخبارية، قال المتحدث الرسمي للوزارة، ناصر الهزاني: يبدأ سريان المبادرة من اليوم الأحد، والتي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030، بهدف تأسيس العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، كما أن تلك المبادرة جاءت للاستفادة من أفضل الممارسات في الأسواق الدولية.

وأشار الهزاني إلى أن الهدف من المبادرة هو زيادة مرونة وتنافسية سوق العمل السعودي، ورفع إنتاجية العاملين، وكذلك حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، مؤكدًا أن المبادرة تخدم أكثر من 7 ملايين عامل في المملكة.

وبشأن حماية حقوق صاحب العمل في ضوء المبادرة، قال الهزاني: لقد تمت تغطية جميع الجوانب، وروعي في المبادرة مصلحة وحقوق الطرفين، وقد كفلت المبادرة لصاحب العمل العديد من الضمانات، ولعل من أبرزها الإشهار في حال قدّم العامل طلبًا للحصول على خدمة الخروج النهائي أو الخروج والعودة، كما أتاحت المبادرة لصاحب العمل إمكانية تفعيل بند التنافسية في العقد؛ استنادًا للمادة 83 من نظام العمل السعودي.

وعن استفادة العمالة غير المتعاقدة من المبادرة، قال الهزاني: نعم.. جميع العقود الموجودة حاليًّا، وكذلك غير المتعاقدين، أو المنتهية عقودهم سوف يستفيدون من المبادرة بداية من اليوم.

فيديو | متحدث وزارة #الموارد_البشرية لـ #الإخبارية: #مبادرة_تحسين_العلاقة_التعاقدية ستنعكس إيجابا على زيادة مرونة وتنافسية سوق العمل السعودي وسترفع إنتاجية العاملين بالسوق pic.twitter.com/9FR6Bt1MJI — الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 14, 2021

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