خطوات التسجيل في «أبشر» لمواطني دول الخليج والمقيمين

أعادت إمارة منطقة مكة المكرمة تجديد التذكير بخطوات تسجيل مواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين من التابعين بمنصة أبشر.

ونشرت إمارة مكة المكرمة، من خلال حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع تويتر، صورة معلوماتية إنفوجرافًا مصحوبًا بتغريدة جاء فيها: تعرّف على خطوات التسجيل في منصة أبشر المتاحة لمواطني مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين من التابعين وللزوار حاملي تأشيرات الزيارة.

وأوضحت منصة أبشر، أنه يمكن للمواطن الخليجي والزائر التسجيل في منصة أبشر بموجب رقم الحدود، كما يمكن للتابعين المقيمين التسجيل بموجب رقم هوية مقيم.

وبينّت منصة أبشر، أنه يمكن لمواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين التابعين والزوار التسجيل بالمنصة من خلال إتباع الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة وزارة الداخلية من خلال الرابط التالي:

- تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم.

- تأكيد عملية التسجيل.

- تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لتفعيل أبشر ومن خلال البنوك السعودية.

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