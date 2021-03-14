بعد تأكيد «الصحة».. خبير بفريق أكسفورد: لقاح أسترازينيكا آمن.. ولا يؤثر على «سيولة الدم»

قال عضو الفريق البحثي المطور للقاح أسترازينيكا بجامعة أوكسفورد البريطانية، الدكتور المصري أحمد سالمان، إن لقاح أكسفورد أسترازينيكا، آمن وفقا لما تشير له البيانات المتاحة.

وأضاف سالمان في مقابلة مع قناة «العربية»، أن معظم اللقاحات في العالم، واجهت شكوكا حول حدوث وفيات بالعشرات بين ملايين من تلقوا اللقاح، لكن هذا لا يعكس خطورة في اللقاح.

ونفى الطبيب وجود أي دلائل على تأثير اللقاح على «سيولة الدم». واتفق سالمان مع ما يقال حول وجود أعراض عامة مثل ارتفاع الحرارة أو الكحة، أو أعراض طفيفة في عدد من اللقاحات.

وأكد أن التجارب والبيانات المستقاة من توزيع لقاح أسترازينيكا تثبت فعاليته وأمانه.

كانت عدد من الدول الأوروبية علقت استخدام اللقاح، ليحين التأكد من فعاليته، فيما قالت وزارة الصحة، إنها لم توقف أي لقاح معتمد لديها سابقا، مؤكدة أمان لقاح أسترازينيكا.

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قال قبل يومين إن تعليق لقاح أكسفورد «أسترازينيكا» في عدد محدود من دول أوروبا، هو عبارة عن سحب كمية من اللقاحات للتأكد من مأمونيتها، مشيرًا إلى أنه إجراء احتياطي ومؤقت ويتم مع اللقاحات الأخرى.

وطمأن متحدث الصحة الجميع، بأن بعض هذه الدول عادت لاستخدامه بعد ثبوت سلامته، مشيرًا إلى أن اللقاحات في المملكة ولله الحمد آمنة وفعّالة.