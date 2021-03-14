«التقاعد»: 6 حالات لإيقاف معاش المستفيد تلقائيًّا

حددت المؤسسة العامة للتقاعد، الحالات التي يتم فيها إيقاف معاش المستفيد نظاميًّا بشكل مباشر وفقَا لنظام التقاعد.

وشاركت مؤسسة التقاعد، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، إنفوجراف مصحوبًا بتغريدة جاء فيها تعرف على حالات إيقاف معاش المستفيد وفق نظام التقاعد مؤسسة التقاعد.

وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلى أنه يتم إيقاف معاش المستفيد تلقائيًا في إحدى الحالات التالية:

- انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين.

- بلوغ أحد الذكور من الأبناء 21 سنة ما يثبت مواصلته للدراسة.

- الوفاة.

- زواج إحدى المستفيدات.

- تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن الـ26 سنة.

- التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية.

وأكدت مؤسسة اللتقاعد، أنه إذا أوقِف نصيب أحد المستفيدين من المعاش فلا يتم إعادة توزيعه على بقية المستفيدين، على ألا يقل مجموع ما يصرف لهم عن ٥٠% من معاش المتقاعد.

وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلى أن تحديث البيانات إلزامي لجميع المستفيدين، لافتة إلى أن التحديث يتم بشكل إلكتروني بشكل إلكتروني وبخطوات يسيرة لجميع المستفيدين من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للمؤسسة.

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