نائب وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير الإمارت المعيّن لدى المملكة

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في الوزارة بالرياض، اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان وذلك نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

وتسلم نائب وزير الخارجية خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى المملكة، تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله.

ونقل تمنيات وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

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