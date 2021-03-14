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السعودية | وزير الخارجية يستعرض أوجه التعاون مع سفراء الاتحاد الأوروبي بالمملكة

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - واس

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الرياض اليوم، سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، وإيضاح وجهة نظر المملكة حول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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