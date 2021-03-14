شكرا لقرائتكم خبر عن «نزاهة»:إيقاف 241 موطنًا ومقيما في 5 وزارات بتهم فساد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اليوم عن التحقيق مع 757 متهماً في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف 241 مواطناً ومقيماً.

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم، إنه من بين الموقوفين موظفين من وزارات: الداخلية، الصحة، الشئون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للجمارك، والبريد السعودي.

وأكدت الهيئة أن الموقوفين تورطوا بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء. وشددت على مواصلة حماية المال العام والحفاظ عليه.