التقاعد: 6 حالات لإيقاف معاش المستفيد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الأحد، أن هناك 6 حالات لإيقاف معاش المستفيد وفق نظام التقاعد.

حالات إيقاف المعاش:

وبحسب ما ذكرت التقاعد عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، حالات إيقاف معاش المستفيد هي كما يلي:

-انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين.

-بلوغ أحد الذكور من الأبناء 21 سنة ما لم يثبت مواصلته للدراسة.

-الوفاة.

-زواج إحدى المستفيدات.

-تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن الـ 26 سنة.

-التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية.

قنوات التأمينات الإلكترونية:

من جانب آخر أولت مؤسسة التأمينات أهمية عالية في استخدام القنوات الإلكترونية لتمكينها من أداء أعمالها وخدمة عملائها بكل كفاءة وفعالية، حيث أتاحت لعملائها من المشتركين والمستفيدين الاستفادة من تلك الخدمات في(الاستعلام عن بياناتهم، إجراء العديد من العمليات الخاصة كاستعراض بيانات الملف الشخصي وحساب المعاش الشهري المتوقع “بناء على تاريخ ونسبة زيادة محددة”، استعراض التسلسل الزمني للاشتراكات والأجور، الاطلاع على اشتراكات العمل الحالية، والتحقق من أهلية المشترك لصرف تعويض التعطل عن العمل “ساند” وتمكينه من التقدم لطلب صرف التعويض ومعرفة المبلغ المتوقع للتعويض).

ومن الخدمات المتاحة أيضاً إمكانية إصدار شهادة بمدد الاشتراك وسجل الأجور، وتقديم خدمات عامة للمشترك مثل (إدخال شكوى جديدة واستعراض ومتابعة الشكوى المدخلة، مع إمكانية رفع الشكوى للدعم الفني)، إضافة إلى تمكين المستخدم من تحديث رقم الجوال الخاص به، وإمكانية المستفيد من إصدار شهادة التزام تحويل مستحقات، وإصدار شهادة بمقدار المعاش.

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