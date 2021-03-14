الصحة تعلن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج مساعد طبيب أسنان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج “مساعد طبيب أسنان”.

وأوضحت الصحة أن هذا بداية من اليوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/١٤م وحتى يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢١م.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان من خلال الرابط التالي: هنا.

ما هو برنامج مساعد طبيب الأسنان؟

ويؤهل برنامج مساعد طبيب الأسنان خريجي البرنامج للعمل كمساعدين مستقلين لطبيب الأسنان من خلال المساعدة في الجوانب السريرية والإدارية في عيادة طب الأسنان وذلك عن طريق تهيئة المتدربين لإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات وتعقيمها والعناية بها، بالإضافة إلى المساعدة في إجراءات طب الأسنان.

من هو مساعد طبيب الأسنان؟

مساعد طبيب الأسنان له دور كبير في مساعدة طبيب الأسنان في الفحوصات السريرية والمهام الإدارية من خلال إدارة معلومات المرضى والمساعدة في تجهيز الأدوات وإجراءات طب الأسنان.

شروط الالتحاق بالبرنامج:

1. سعودي/ـة الجنسية

2. ليس على رأس العمل

3. شهادة بكالوريوس في التخصصات التالية:

أحياء

أحياء دقيقة

تقنية حيوية

فيزياء

كيمياء

كيمياء حيوية

4. شهادة لغة انجليزية لأحد الاختبارات أدناه:

المستندات المطلوبة للقبول:

1. شهادة البكالوريوس ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحاً فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.

2. السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.

3. صورة من أصل شهادة اللغة الإنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة والموضحة أعلاه.

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