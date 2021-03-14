الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

إيقاف 241 مواطنًا ومقيمًا في 5 وزارات بسبب الرشوة والفساد

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) عن التحقيق مع 757 متهماً في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف 241 مواطناً ومقيماً.

وأوضحت الهيئة أن من الموقوفين موظفين من وزارات: الداخلية، الصحة، الشئون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،الهيئة العامة للجمارك، والبريد السعودي.

رشوة وتزوير:

وأكدت الهيئة أن الموقوفين تورطوا بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

وشددت الهيئة على مواصلة حماية المال العام والحفاظ عليه.

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