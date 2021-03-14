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إيقاف 241 مواطنًا ومقيمًا في 5 وزارات بسبب الرشوة والفساد

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

إيقاف 241 مواطنًا ومقيمًا في 5 وزارات بسبب الرشوة والفساد

جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء

متابعات الخليج 365 - الرياض


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كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) عن التحقيق مع 757 متهماً في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف 241 مواطناً ومقيماً.

وأوضحت الهيئة أن من الموقوفين موظفين من وزارات: الداخلية، الصحة، الشئون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،الهيئة العامة للجمارك، والبريد السعودي.

رشوة وتزوير: 

وأكدت الهيئة أن الموقوفين تورطوا بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

وشددت الهيئة على مواصلة حماية المال العام والحفاظ عليه.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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