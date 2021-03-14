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انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا لمنسوبي إمارة جازان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا لمنسوبي إمارة جازان

وفقًا لتسجيلهم في تطبيق صحتي

متابعات الخليج 365 - واس


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انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومتابعة سمو نائبه اليوم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بمقر ديوان إمارة المنطقة.

لقاح كورونا: 

وتلقى منسوبو الإمارة الجرعة الأولى من اللقاح، تحت إشراف كادر طبي من وزارة الصحة، وفقًا للإجراءات الطبية المرتبطة بلقاح كورونا، ووفقًا لتسجيلهم في تطبيق “صحتي” مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة.

وتستهدف الحملة حصول جميع منسوبي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز على لقاح كورونا، حرصًا على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بالفيروس.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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