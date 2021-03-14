متمم يناقش الاندماجات وأثرها على تطوير القطاع المصرفي السعودي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يعقد مركز التواصل والمعرفة المالي “متمم” (مبادرة وزارة المالية) لقاءً افتراضياً بعنوان: “الاندماجات وأثرها على تطوير القطاع المصرفي السعودي” وذلك مساء يوم غد الاثنين ضمن سلسلةٍ من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز من أجل إضفاء المعرفة المالية والاقتصادية.

تحديات وصعوبات:

ويناقش اللقاء الذي سيشهد مشاركة رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية المهندس عمار بن عبدالواحد الخضيري، ويديره عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية طلعت حافظ، فكرة الاندماج بين البنك الأهلي السعودي ومجموعة سامبا المالية، والتحديات والصعوبات التي برزت أثناء مراحل الاندماج، بالإضافة إلى تأثير هذا الاندماج على القطاع المصرفي السعودي ككل.

اندماج الأهلي وسامبا:

ويأتي هذا اللقاء بعد إبرام اتفاقية اندماج ملزمة بين البنك الأهلي السعودي ومجموعة سامبا المالية في ١١ أكتوبر من العام ٢٠٢٠م، ومن المتوقع إتمام الاندماج خلال النصف الأول من العام ٢٠٢١م، والذي سينتج عنه عملاق مصرفي يعدّ الأكبر في المملكة، مما سيعزز مساهمة القطاع المصرفي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواكبة رؤية٢٠٣٠ للمملكة.

ويمكن متابعة اللقاء من خلال البث المباشر عبر المنصة الخاصة بمركز “متمم” على تويتر[email protected]

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