نائب وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الإمارات لدى السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - واس

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نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في الوزارة بالرياض، اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.

تعزيز علاقات التعاون:

وتسلم نائب وزير الخارجية خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى المملكة، تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، ونقل تمنيات سمو وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

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