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نائب وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الإمارات لدى السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

نائب وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الإمارات لدى السعودية

نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان

متابعات الخليج 365 - واس


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نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في الوزارة بالرياض، اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.

تعزيز علاقات التعاون:

وتسلم نائب وزير الخارجية خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى المملكة، تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، ونقل تمنيات سمو وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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