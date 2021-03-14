طريقة تسجيل المولود عبر منصة أبشر⁩

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعادت الأحوال المدنية التذكير أنه بالإمكان تسجيل المولود عبر منصة أبشر⁩ من خلال خدمة “تسجيل المواليد” وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة إلى زيارة مكاتبها.

أسماء المواليد:

وكانت الأحوال قد أكدت في وقت سابق أنه لا توجد قائمة أسماء محددة ممنوعة، وإنما توجد معايير لاختيار الأسماء، ولكن معايير الأسماء لتكون نظامية هي ضرورة أن يسجل الاسم مجردًا من الألقاب.

وأشارت الأحوال المدنية، إلى أنه لا يتم تسجيل الأسماء التي ليست جزءا من الاسم مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل: المعروف بكذا.

وشددت على أنه لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان، كما يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل: عبدالرسول، وعبداللات ونحوها.

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