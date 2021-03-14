⁧‫الصحة‬⁩: الحساسية المفرطة ليست من موانع أخذ لقاح كورونا‬⁩

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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‏⁧‫أكدت وزارة الصحة‬⁩ أن الحساسية المفرطة ليست من موانع أخذ لقاح ‫كورونا‬⁩، معلنة أن الجرعات المعطاة من اللقاحات بلغت أكثر من مليونين و 100 ألف جرعة.

وشدد المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي خلال مؤتمر اليوم، على ضرورة استكمال مدة الحجر الصحي عند المخالطة بأحد مصابي كورونا.

اللقاحات آمنة:

وقال العبدالعالي إن اللقاحات آمنة ولم يتم تعليق أي لقاح تم اعتماده في المملكة، موضحًا أن تعليق دول أوروبية للقاح استرازينيكا خطوة احترازية للتأكد منه، وأن اللقاح آمن وفعال وجرى اختباره قبل اعتماده.

مبادرة اللقاح في المنازل

وأعلنت وزارة الصحة مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

خذ الخطوة واحصل على اللقاح

كما أطلقت الوزارة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتتضمن الحملة عددًا من المنتجات التوعوية التي تؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة، كما تُركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص ومن يُحب من الإصابة بفيروس كورونا.

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