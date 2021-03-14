شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : على الجميع المسارعة والمبادرة للحصول على اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن الصحة‬ لا تزال ترصد تذبذبًا في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة، مؤكداً أن التزامنا بالإجراءات الاحترازية سيمكّننا بإذن الله من التحكم بشكل أقوى لنكون في الاتجاهات الإيجابية،

وأبان أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا كوفيد – 19 وصل إلى 2122673 شخص ، في كافة مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة والتي تجاوز عددها الـ 500 مركز

مشدداً على الجميع بضرورة المسارعة والمبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي وأن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة. ‬

وأضاف بأن المخالط يجب عليه قضاء فترة الحجر ومن ثم أخذ اللقاح، مشيراً إلى أن اللقاحات آمنة وفعالة لمرضى تكسر الدم المنجلي والمصابين بأمراض الدم الوراثية وهي لقاحات آمنة وفعّالة وهي سلاح للوقاية والأمان -بإذن الله-.

كما أكد على أن المصابين بالحساسية يمكنهم أخذ اللقاح بمشيئة الله إلا من كان يعاني من الحساسية المفرطة من اللقاح نفسه فقط،

وأوضح بأن لقاح استرازينكا آمن وفعال وجرى اختباره قبل اعتماده ولهذا فلم يتم تعليقه لمدة 48 ساعة ومن ثم إعادة اعطاءه ولهذا لا أساس لهذه الإشاعة وتبقى إشاعة فقط، وكذلك لم يتم تعليقه في الدول الأوربية وإنما كان خطوة احترازية فقط.

وأضاف د/ العبدالعالي أنه تم تسجيل 348 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (382407) حالات ، من بينها (3137) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (555) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (372703) حالات بإضافة (247) حالة تعافي جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (6567) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً.

لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7912544 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 2097533 مراجع، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 29418997 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (14314737) فحص مخبري دقيق.