شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الإمارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد عبدالكريم الخريجي، في الوزارة بالرياض، اليوم (الاحد)، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.

وتسلم نائب وزير الخارجية خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى المملكة، تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين. ونقل تمنيات وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.