شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية تعلن عن إغلاق 3 مساجد بسبب كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن إغلاق 3 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 35 يوماً 275 مسجداً تم فتح 270 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأشارت "الشؤون الإسلامية"، إلى أن المساجد المغلقة هي مسجد في منطقة الرياض تم رصد حالة به، ومسجد بمنطقة القصيم تم رصد إصابة به ومسجد بمنطقة الشرقية تم رصد إصابة به.

ولفتت إلى إعادة فتح 6 مساجد، ثلاثة منها بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.