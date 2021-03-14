شكرا لمتابعة خبر عن العبدالعالي يوضح سبب تعليق لقاح "أسترازينيكا" في دول أوروبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن لقاح استرازينيكا آمن وفعال وجرى اختباره قبل اعتماده.

وأوضح محمد العبدالعالي، في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن تعليق دول أوروبية للقاح "استرازينيكا" خطوة احترازية للتأكد منه.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، لفت في تصريحات سابقة، إلى أن تعليق لقاح أكسفورد "أسترازينيكا" في عدد محدود من دول أوروبا، هو عبارة عن سحب كمية من اللقاحات للتأكد من مأمونيتها، مشيرًا إلى أنه إجراء احتياطي ومؤقت ويتم مع اللقاحات الأخرى.