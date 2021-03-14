شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على المملكة.

ومن المتوقع أن يستمر تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل) مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 40 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 27 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعه 15-35كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، بينما حالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.