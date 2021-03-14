شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. متحدث الصحة يوجه رسالة لكبار السن تتعلق بلقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، رسالة لكبار السن، بشأن لقاح كورونا.

وقال محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:"كنتم تخافون علينا ونحن أطفال، واليوم نحن كبار ونخاف عليكم من فيروس كورونا، حصلوا على اللقاح لحمايتكم".

‏وأوضح متحدث الصحة، أن الحساسية المفرطة ليست من موانع أخذ لقاح ‎كورونا.

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وأشار إلى أن الجرعات المعطاة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ بلغت أكثر من مليونين و 100 ألف جرعة.