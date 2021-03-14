شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. متحدث الصحة يوجه رسالة لكبار السن تتعلق بلقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، رسالة لكبار السن، بشأن لقاح كورونا.
وقال محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:"كنتم تخافون علينا ونحن أطفال، واليوم نحن كبار ونخاف عليكم من فيروس كورونا، حصلوا على اللقاح لحمايتكم".
وأوضح متحدث الصحة، أن الحساسية المفرطة ليست من موانع أخذ لقاح كورونا.
وأشار إلى أن الجرعات المعطاة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ بلغت أكثر من مليونين و 100 ألف جرعة.