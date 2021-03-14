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شاهد.. متحدث الصحة يوجه رسالة لكبار السن تتعلق بلقاح كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، رسالة لكبار السن، بشأن لقاح كورونا.

وقال محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:"كنتم تخافون علينا ونحن أطفال، واليوم نحن كبار ونخاف عليكم من فيروس كورونا، حصلوا على اللقاح لحمايتكم".

 

‏وأوضح متحدث الصحة، أن الحساسية المفرطة ليست من موانع أخذ لقاح ‎كورونا.

وأشار إلى أن الجرعات المعطاة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ بلغت أكثر من مليونين و 100 ألف جرعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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