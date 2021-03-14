شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يتلقى لقاح كورونا على يد أول حفيد له بالرياض (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حصل مواطن على لقاح فيروس كورونا على يد أول حفيد للعائلة في محافظة حريملاء شمال مدينة الرياض؛ ليظهرا في صورة جذبت أنظار الكثيرين ونالت إعجابهم.

وظهر الجد والحفيد في الصورة الأولى قبل 30 عامًا؛ حينما كان يحمل حفيده ذا الثلاثة أشهر، بينما الثانية للحفيد وهو يعطي الجد لقاح كورونا، ليعلق الممرض الذي يعمل في مستشفى حريملاء العام، إن الصورة تعود إلى قبل أسبوع عندما حجز جدّه من أبيه في مركز لقاحات كورونا بمحافظة حريملاء.

وأوضح الشاب أنه كان في صحبته والده الذي: " قام بتوثيق تلك الصورة وجمعها مع صورة التقطها قبل نحو 30 عاماً عندما كنتُ في أحضان جدي وعمري ثلاثة أشهر حينها"، مضيفًا: "هذه الصورة غالية على قلبه، وفيها جزء من رد الجميل لجده سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظه ويطيل في عمره"، بحسب صحيفة "سبق" .