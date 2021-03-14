شكرا لمتابعة خبر عن وفاة مواطن على متن طائرة إثر إصابته بأزمة قلبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

توُفي مواطن على طائرة مصر للطيران، مساء أمس السبت، في رحلة من أسوان إلى القاهرة؛ متأثراً بإصابته بأزمة قلبية قبل الهبوط.

وتلقى برج المراقبة في مطار القاهرة تلقى إخطاراً من قائدة الرحلة رقم 85 القادمة من أسوان عن حالة طارئة في الطائرة، وطلب ضرورة وجود الطبيب للكشف على الراكب السعودي.

وذكرت تقارير أن الراكب السعودي يبلغ من العمر 71 عاماً، وتوفي في الطائرة؛ بسبب أزمة قلبية.