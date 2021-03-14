شكرا لمتابعة خبر عن لجنة عاجلة لكشف مسببات افتراس كلاب ضالة لطفلة في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة عاجلة بشأن حادث افتراس كلاب ضالة لطفلة صغيرة في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض.

وشملت توجيهات أمين المنطقة أن تبحث اللجنة مسببات ما تعرضت له الطفلة، ورفع النتائج وتقديم الحلول العاجلة في مدة أقصاها 72 ساعة، كما وجه بحصر كافة المواقع التي تنتشر فيها الحيوانات الضالة بما فيها الكلاب والقطط، وبحث سبل التعامل الأمثل معها.

وكانت "صدى" قد نشرت خلال الساعات الماضية تفاصيل الواقعة المروعة، حيث هجم 5 كلاب ضالة طفلة بعدما خرجت من استراحة أهلها للحظات، ونهشت الكلاب جسد الطفلة أمام والدتها التي استغاثت لإنقاذ ابنتها، ليتمكن الحضور بعد ذلك من طرد الكلاب إلا أن الطفلة توفيت في المستشفى متأثرة بإصابتها.

يذكر أن اللجنة المشكلة للتحقيق في الحادث تضم أطباء بيطريين ومختصين في مجال أمن البيئة والوقاية الصحية ومراقبين صحيين،وذلك بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان.

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