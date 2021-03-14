شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن": ليس كل مستفيد مؤهل مستحق للدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم الأحد أنه لا يشترط أن يكون المستفيد مستحق للدعم إذا استوفى شروط الأهلية .

وقال حساب المواطن أن هناك مستفيدين مؤهلين ولكن استحقاقهم صفر بمعنى أنهم غير مشمولين بالدعم ، وذلك لأن المستفيد استوفى شروط الأهلية سواء الجنسية أو معيار الإقامة أو تطابق البيانات لكنه لم يستوفي شروط الإستحقاق .

وأشار حساب المواطن أن شروط الإستحقاق تتمثل في تجاوز الحد المانع من الدعم وذلك وفقاً لعدد أفراد الأسرة وأعمارهم ومجموع دخلهم الشهري .