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عبدالله المسند: موعد بداية فصل الربيع

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبد الله المسند، وفقاً لحركة الشمس الظاهرية، أن يدخل فصل الربيع في الثلث الثالث من شهر مارس "21 مارس" في كل عام.

وقال المسند : يعد مارس شهراً انتقالياً بين فصلي الشتاء والربيع، فيه تعتدل درجة الحرارة، وتبدأ بالارتفاع التدريجي، وفيه تنشط المنخفضات الجوية المتوسطية والتي تتسبب ـ بإذن الله ـ بتقلب الرياح

وأضاف : وحدوث تفاوت في درجات الحرارة خلال 24 ساعة، والمنخفضات قد تعمل على إثارة الغبار أحياناً، وعادة في آخر شهر مارس يبدأ موسم المراويح والسرايات.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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