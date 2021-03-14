شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله المسند: موعد بداية فصل الربيع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبد الله المسند، وفقاً لحركة الشمس الظاهرية، أن يدخل فصل الربيع في الثلث الثالث من شهر مارس "21 مارس" في كل عام.

وقال المسند : يعد مارس شهراً انتقالياً بين فصلي الشتاء والربيع، فيه تعتدل درجة الحرارة، وتبدأ بالارتفاع التدريجي، وفيه تنشط المنخفضات الجوية المتوسطية والتي تتسبب ـ بإذن الله ـ بتقلب الرياح

وأضاف : وحدوث تفاوت في درجات الحرارة خلال 24 ساعة، والمنخفضات قد تعمل على إثارة الغبار أحياناً، وعادة في آخر شهر مارس يبدأ موسم المراويح والسرايات.