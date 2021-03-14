شاهد.. حكاية مثيرة لطفل مسحور تحول لوحش يتغلب على 3 رجال

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كشف علي آل ياسين الداعية والراقي الشرعي، حكاية طفل مسحور لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره، تعرض لنوع من أنواع السحر الخبيث المشروب.

وقال علي آل ياسين، خلال حواره في برنامج “ياهلا”:”لأم أحضرت الولد البالغ من العمر 12 أو 13 عاما، وقالت ولدي تعبان ومتغير وإذا سمع قرآن أو أذان يهيج”.

وأضاف علي آل ياسين:”أتينا بالولد وبدأت أقرأ عليه آيات القرآن والرقية الشرعية تحولت ملامح الولد البرئ المسالم إلى وحش كاسر ثم يضغط على أسنانه ثم بدأ يخرج لسانه كالأفعى وبدأت مادة سائلة تخرج من فمه”.

أوضح علي آل ياسين:”جيت أمسك الولد سحب يده لدرجة خفت يدي تنكسر”، لافتا:” 3 رجال ما استطعنا نوقف الولد من صراخ وتلك المادة الخبيثة تخرج وطالت المادة السوداء غطرتي”.

Source slaati

