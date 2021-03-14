مصادر: قريباً إطلاق سياسة وطنية لعدم التمييز في سوق العمل

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ذكرت مصادر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصدد إطلاق سياسة وطنية لعدم التمييز في سوق العمل؛ قريباً.

وأوضحت المصادر أن العمل على إعداد السياسة قطع شوطاً كبيراً، وسيتم اعتمادها في شكلها النهائي خلال الفترة المقبلة، وهي تؤكد أن الجميع متساوون في حق العمل والتوظيف دون تمييز سواء على أساس الجنس أو أي شكل آخر.

وكانت وكيلة الوزارة لتمكين المرأة هند الزاهد، أشارت خلال منتدى عقد في وقت سابق بـ”غرفة الشرقية” إلى التوجه لإصدار سياسة عدم التمييز في الفترة المقبلة وذلك ضمن جهود تمكين المرأة في سوق العمل، لافتة إلى أنه سيكون هناك مفتشون للقطاعين العام والخاص للتأكد من عدم وجود أي تمييز، لرصد أي مخالفات.

Source akhbaar24.argaam

