︎ :
.
ردّ بنك التنمية الاجتماعية على استفسار مواطن عن حجب راتب الضمان عن أبناء متوفى بحجة أن لوالدهم الراحل سجلاً وعليه غرامات، مضيفا أنهم غير قادرين على دفع الغرامات، وليس لهم أي دخل.
وأوضح البنك رداً على المواطن، بأنه يجب تقديم طلب الإعفاء من الغرامات عبر موقع وزارة المالية.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر أبناء متوفى يطالبون بالضمان الذي حُجب لوجود غرامات على والدهم الراحل.. وبنك التنمية الاجتماعية يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.