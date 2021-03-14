أبناء متوفى يطالبون بالضمان الذي حُجب لوجود غرامات على والدهم الراحل.. وبنك التنمية الاجتماعية يرد

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ردّ بنك التنمية الاجتماعية على استفسار مواطن عن حجب راتب الضمان عن أبناء متوفى بحجة أن لوالدهم الراحل سجلاً وعليه غرامات، مضيفا أنهم غير قادرين على دفع الغرامات، وليس لهم أي دخل.

وأوضح البنك رداً على المواطن، بأنه يجب تقديم طلب الإعفاء من الغرامات عبر موقع وزارة المالية.

Source akhbaar24.argaam

