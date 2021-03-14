هل يحق للعامل الوافد الانتقال الوظيفي خلال السنة الأولى له بالمملكة؟.. “الموارد البشرية” توضح

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أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمیة الاجتماعیة، عن أبرز الأسئلة الشائعة حول خدمة “التنقل الوظيفي” التي تأتي ضمن مبادرة “تحسین العلاقة التعاقدية”، والتي بدأ سريان العمل بها أمس (الأحد).

وأوضحت الوزارة، أنه يُتاح للعامل الوافد الانتقال الوظيفي خلال السنة الأولى له عند أول دخول للمملكة بشرط موافقة المنشأة الحالية له، مبينةً أن تلك الخدمة لا تشمل العمالة المنزلية.

ولفتت إلى أنه لا يمكن للعامل الذي يوجد عليه بلاغ انقطاع عن العمل الاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي، منوهةً إلى أن المنشأة الجديدة هي التي تتحمل أي رسوم تتعلق بالخدمة.

وجاءت الأسئلة الشائعة حول الخدمة على النحو التالي:

ـ هل ستؤثر خدمة التنقل الوظيفي على إصدار التأشيرات لأصحاب الأعمال؟

لا.

ـ هل سيتم تعويض المنشأة الحالية بتأشيرة فورية عند انتقال العامل منها قبل إكمال فترة العقد؟

نعم، سيتم منح المنشأة تأشيرة فورية وفق الشروط والضوابط.

ـ هل يتاح للعامل الوافد الانتقال الوظيفي خلال السنة الأولى له عند أول دخول للمملكة؟

نعم، ويشترط موافقة المنشأة الحالية.

ـ هل تشمل خدمة التنقل الوظيفي العمالة المنزلية؟

لا.

ـ هل يمكن للعامل الذي عليه بلاغ انقطاع عن العمل الاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي؟

لا

ـ كيف يتم احتساب فترة إشعار انتهاء العلاقة التعاقدية؟

تبدأ فترة الإشعار من قبول العامل للعرض الوظيفي وإشعار المنشأة الحالية.

ـ ما هو الإجراء في حال كان المتبقي من العقد أقل من فترة الإشعار المتفق عليها؟

تحتسب المدة الأقل.

ـ هل يحصل العامل على إقامة ورخصة عمل أو يكتفي بالعقد؟

يجب حصول الوافد على إقامة ورخصة عمل وعقد عمل موثق.

ـ هل يترتب على العامل الوافد دفع أي رسوم حكومية عند الموافقة على العرض الوظيفي المقدم من المنشأة الجديدة؟

لا، وتتحمل المنشأة الجديدة أي رسوم تتعلق بالخدمة.

Source akhbaar24.argaam

